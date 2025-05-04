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مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

تو
تعبيرية
 
الأحد، 04-05-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري- شهد طريق أبو حماد - الزقازيق بمحافظة الشرقية، مصرع زوجين وأحد أقاربهما، وإصابة اثنين آخرين من أفراد الأسرة، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين، أثناء عودتهم من مناسبة عائلية.

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تلقى مستشفى أبو حماد المركزي المصابين "أحمد عبدالرازق" (26 عامًا – مهندس) و"رمضان السيد" (65 عامًا)، مصابين بكدمات وجروح متفرقة، فيما تم التحفظ على جثامين المتوفين:


عبدالرازق السيد (68 عامًا – موظف بالمعاش)
السيدة محمد (58 عامًا – زوجته)
عبدالله أحمد (65 عامًا – أحد الأقارب)


الحادث وقع بالقرب من الكوبري الدولي بمركز أبو حماد، وتبين أن الأسرة كانت عائدة من تهنئة فتاة من العائلة بخطوبتها.


النيابة العامة المصرية  صرحت بدفن الجثامين، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

لبنان 24 

 
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