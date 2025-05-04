مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

تلقى مستشفى أبو حماد المركزي المصابين "أحمد عبدالرازق" (26 عامًا – مهندس) و"رمضان السيد" (65 عامًا)، مصابين بكدمات وجروح متفرقة، فيما تم التحفظ على جثامين المتوفين:
عبدالرازق السيد (68 عامًا – موظف بالمعاش)
السيدة محمد (58 عامًا – زوجته)
عبدالله أحمد (65 عامًا – أحد الأقارب)
الحادث وقع بالقرب من الكوبري الدولي بمركز أبو حماد، وتبين أن الأسرة كانت عائدة من تهنئة فتاة من العائلة بخطوبتها.
النيابة العامة المصرية صرحت بدفن الجثامين، وطلبت تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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