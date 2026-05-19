مصرع 3 شبان صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة إخماد حريق في مصر

الوكيل الإخباري- لقي 3 شبان مصرعهم صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولتهم إطفاء حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث عملت على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وأظهرت التحريات الأولية أن الضحايا حاولوا إخماد الحريق قبل وصول فرق الإطفاء، إلا أنهم تعرضوا لصعق كهربائي أثناء استخدام سلم حديدي لاحتواء النيران، ما أدى إلى وفاتهم في المكان.



وتبين أن الضحايا شقيقان، أحدهما محاسب والآخر عامل، إضافة إلى شاب ثالث، فيما جرى نقل الجثامين إلى المشرحة، وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا بالحادثة.





