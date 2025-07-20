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مصرع 38 شخصاً في غرق قارب سياحي بخليج ها لونج في فيتنام

غا
انقلاب عبّارة سياحية في فيتنام
 
الأحد، 20-07-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب سياحي في خليج ها لونج إلى 38 قتيلاً، بينهم 8 أطفال، بعد العثور على ثلاث جثث جديدة لطاقم القارب كانت محتجزة داخل المقصورة.

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وكان القارب يقل 48 سائحاً و5 من أفراد الطاقم عندما انقلب بعد ظهر السبت بسبب رياح قوية أثناء جولة سياحية. ووجه رئيس الوزراء فام مينه تشين الجهات المعنية بإعطاء أولوية لعمليات الإنقاذ، التي شارك فيها أكثر من 320 فرداً من حرس الحدود والشرطة والبحرية وسلطات الموانئ.


ويُعد خليج ها لونج، المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، من أبرز الوجهات السياحية في فيتنام، ويستقطب ملايين الزوار سنوياً.

أرم نيوز 

 
 
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