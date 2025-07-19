مصرع 4 من أسرة واحدة جراء السيول في اليمن - فيديو

فإن الضحايا وهم أب وأم وطفلتيهما، كانوا على متن سيارتهم في منطقة المشنة القريبة من السجن المركزي بمدينة إب، عندما حاصرتهم السيول واحتجزت السيارة، قبل أن تجرفها المياه الجارفة.
وأفادت المصادر بأن الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها المدينة الجبلية تسببت في سيول شديدة القوة، حالت دون تمكن الأسرة من مغادرة السيارة.
ونقلت وسائل إعلام أن رب الأسرة، في الأربعينات من عمره، مغترب في الولايات المتحدة، وكان قد عاد مؤخرًا إلى اليمن لزيارة مسقط رأسه، دون أن يعلم أن الطريق الذي سلكه يمثل مجرى سيول خطيرًا يجب تجنبه أثناء الأمطار.
الحادثة أثارت حالة من الحزن، وأعادت تسليط الضوء على خطر السيول في المناطق الجبلية اليمنية، خاصة مع غياب التحذيرات والإرشادات المرورية في المناطق المعرّضة للخطر.
عبر مجموعة طقس وامطار اليمن pic.twitter.com/lRWD3IqlNK
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