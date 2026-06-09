مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق

07:28 م

الوكيل الإخباري- لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بحادث سير مروّع وقع على أحد الطرق في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق، بعد يومين من وقوع حادث مأساوي على الطريق الرابط بينها وبين البصرة، أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني "إن الحادث وقع قرب النهر المالح في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، وأسفر عن وفاة ستة أشخاص، خمسة منهم من عائلة واحدة". وأوضح "بأن الحادث نجم عن انقلاب العجلة التي كانت تقل الضحايا، ما أدى إلى وفاتهم في الحال"، وفقاً لوكالة "شفق نيوز" العراقية.



ويأتي هذا الحادث عقب سلسلة حوادث شهدها العراق في الأيام الماضية، وآخرها حادث وقع أمس الاثنين، على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة، والذي أسفر عن وفاة هلكوت عزيز مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية ومدير مكتبها في العاصمة بغداد.









