مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات الصحية في بيان، إن الحافلة انزلقت وانقلبت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين، وإصابة 32 شخصًا.
وأفاد البيان بأن وحدة من الشرطة تقوم بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث.
بترا
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