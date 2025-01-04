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مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

من موقع الحادث
من موقع الحادث
السبت، 04-01-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري- لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 32 آخرون في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة "أنكاش" في البيرو.اضافة اعلان


وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت السلطات الصحية في بيان، إن الحافلة انزلقت وانقلبت، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين، وإصابة 32 شخصًا.

وأفاد البيان بأن وحدة من الشرطة تقوم بالبحث عن المفقودين في المنطقة، دون أن يتم تحديد أسباب الحادث.

بترا
 
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