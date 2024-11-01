مصرع 8 أشخاص جراء حريق في مصنع للزيوت النباتية بإندونيسيا - فيديو

وأضافت سلطات الإطفاء أن نحو 20 شاحنة إطفاء موجودة في الموقع واستطاعت احتواء الحريق في معظم أنحاء المصنع.
وقال رئيس إدارة الإطفاء في بيكاسي، سوهار تونو، لوكالة "رويترز" إن جميع الجثث تم إجلاؤها من الموقع وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا، لكنه أشار إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.
وتقوم السلطات المحلية بالتحقيق في سبب الحريق الذي اندلع وسط مجمع صناعي في المدينة.
وأظهرت لقطات لتقرير في قناة "مترو" التلفزيونية الإندونيسية ألسنة اللهب ودخانا أسود متصاعدا من مبنى في وسط مجمع صناعي في بيكاسي وهي مدينة تقع على الحافة الشرقية لجاكرتا، وقال التقرير إن الطرق أغلقت حول المصنع.
One person has died in a large fire at a cooking oil factory in Bekasi, a city east of Indonesia's capital, on November 1.— TRT World (@trtworld) November 1, 2024
Local fire authorities reported that around 20 firefighting trucks were on-site attempting to contain the blaze pic.twitter.com/2XSWabWaQJ
روسيا اليوم
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