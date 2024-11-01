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مصرع 8 أشخاص جراء حريق في مصنع للزيوت النباتية بإندونيسيا - فيديو

صورة تعبيرية، حريق في إندونيسيا
صورة تعبيرية، حريق في إندونيسيا
الجمعة، 01-11-2024 01:51 م
الوكيل الإخباري-  لقي 8 أشخاص مصرعهم نتيجة حريق بمصنع للزيوت النباتية المستخدمة للطهي في مدينة بيكاسي القريبة من جاكرتا عاصمة إندونيسيا، حسبما أفادت سلطات الإطفاء المحلية الجمعة.اضافة اعلان


وأضافت سلطات الإطفاء أن نحو 20 شاحنة إطفاء موجودة في الموقع واستطاعت احتواء الحريق في معظم أنحاء المصنع.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في بيكاسي، سوهار تونو، لوكالة "رويترز" إن جميع الجثث تم إجلاؤها من الموقع وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا، لكنه أشار إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وتقوم السلطات المحلية بالتحقيق في سبب الحريق الذي اندلع وسط مجمع صناعي في المدينة.

وأظهرت لقطات لتقرير في قناة "مترو" التلفزيونية الإندونيسية ألسنة اللهب ودخانا أسود متصاعدا من مبنى في وسط مجمع صناعي في بيكاسي وهي مدينة تقع على الحافة الشرقية لجاكرتا، وقال التقرير إن الطرق أغلقت حول المصنع.



روسيا اليوم
 
gnews

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صورة تعبيرية، حريق في إندونيسيا

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