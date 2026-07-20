مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 بانفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

09:59 ص

الوكيل الإخباري- لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر انفجار ضخم داخل مصنع غير مرخص للألعاب النارية في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية. اضافة اعلان





وتسبب الانفجار في اندلاع حريق وانهيار أجزاء من المبنى، إضافة إلى أضرار في المناطق المحيطة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المصنع كان يعمل بشكل غير قانوني، ما دفع الشرطة إلى توقيف مالكه وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.



وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنًا تقديم مساعدات مالية للمتضررين.





