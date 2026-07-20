مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 بانفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق وانهيار أجزاء من المبنى، إضافة إلى أضرار في المناطق المحيطة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المصنع كان يعمل بشكل غير قانوني، ما دفع الشرطة إلى توقيف مالكه وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنًا تقديم مساعدات مالية للمتضررين.
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