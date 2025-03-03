مصرف أمريكي يودع 81 تريليون دولار في حساب عميل عن طريق الخطأ!

وأوضح التقرير أن الخطأ وقع نتيجة لإدخال بيانات غير صحيحة من قبل موظف مسؤول عن الدفعات، بالإضافة إلى إغفال آخر للتأكد من صحة المعاملة قبل الموافقة عليها. وقد تم اكتشاف التحويل الخاطئ بعد حوالي 90 دقيقة من حدوثه، وتم عكس المعاملة في وقت لاحق من نفس اليوم.
وأشار التقرير إلى أن الخطأ كان ناتجًا عن عيب في نظام إدخال البيانات، حيث كانت واجهة المستخدم في نظام النسخ الاحتياطي غير ملائمة، مما أدى إلى هذا التحويل الضخم.
وفي تعليق له، قال "سيتي غروب" لوكالة "فرانس برس" إن المبلغ الضخم الذي تم تحويله لا يمكن أن يتم استلامه من العميل لأنه يتجاوز بكثير ما يملكه البنك. كما أكد البنك أنه اتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة للتأكد من أن هذا الخطأ لم يتسبب في أي أضرار.
وأضاف البنك في بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني أنه تم تحديد الخطأ فورًا من خلال ضوابط التحقيق الخاصة به، وتم عكس العملية بين الحسابين في وقت قصير. كما طمأن البنك أنه كان هناك ضمانات أخرى تمنع خروج الأموال من المصرف.
وأوضحت المؤسسة أنه رغم عدم وجود أية تبعات سلبية على البنك أو العميل، فإن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية استمرار جهود المصرف في التخلص من العمليات اليدوية وتعزيز الأتمتة في ضوابطه الداخلية.
كما أشار "سيتي غروب" إلى أنه أخطر السلطات المالية الأميركية بالحادث، مؤكداً أنه "كان حادثًا كاد يؤدي إلى وقوع خطأ".
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