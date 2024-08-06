 
الثلاثاء 2024-08-06 11:07 ص
 
 

مصرية تقتل والدتها طعنا لهذه الأسباب

جريمة
جريمة




 

الثلاثاء، 06-08-2024 08:34 ص

الوكيل الإخباري-   أقدمت شابة في مصر على قتل والدتها البالغة من العمر 65 عاما، عبر طعنها مرات عدة بسلاح أبيض بالرأس والرقبة، وفقا لما ذكرت، يوم الاثنين .

 

 وطبقا لصحيفة "المصري اليوم"، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الشابة البالغة من العمر 30 عاما التي تعمل فنانة تشكيلية، أقدمت على فعلتها بسبب كثرة خلافاتها مع والدتها و"سوء معاملة الأم لابنتها".

 

واستمعت النيابة العامة في القاهرة إلى أقوال المتهمة، التي كانت تعاني من حالة عصبية ونفسية سيئة حالت دون استجوابها بشكل كامل، وأقرت بارتكاب الواقعة.

وتشير تفاصيل الحادث، طبقا للصحيفة المصرية، إلى أن الشابة انهالت على والدتها بالطعن 12 مرة بسكين خلال نومها، مما تسبب بوفاة المجني عليها، فيما بررت المتهمة فعلتها بسبب نهر والدتها لها باستمرار.


وتسلمت النيابة المصرية التقرير الطبي الخاص بالمتهمة، الذي أكد أنها سليمة القوى العقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون دفعتها لارتكاب الجريمة دون وعي منها، أو تحت تأثير صدمة عصبية أو نفسية.
 
وأكدت التقارير الطبية أن المتهمة لا تتعاطي المخدرات وأن المجني عليها توفيت نتيجة الإصابة بطعنات عديدة بأماكن قاتلة. 

 

لبنان 24 

 

 

 

gnews

أحدث الأخبار

الخرف

طب وصحة دراسة تكشف 14 عاملاً يزيد خطر الإصابة بالخرف

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف لجنين

ذهب

اقتصاد محلي بعد انخفاض بشكل حاد أمس .. كم بلغت اسعار الذهب بالاردن اليوم ؟

سناب شات

تكنولوجيا "سناب شات" تخسر 249 مليون دولار في 3 أشهر

المشي بأقدام حافية

طب وصحة المشي بأقدام حافية .. طبيب يكشف فوائد صحية جمّة

تعبيرية

فلسطين شهيد في قصف الاحتلال لمركبة في جنين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية : لن ننشر رابط نتائج التوجيهي قبل هذا الموعد

مرض السكري

طب وصحة الجلوس الطويل خطر على حياة مريض السكري





 


 



الأكثر مشاهدة