مصرية تقتل والدتها طعنا لهذه الأسباب

وتشير تفاصيل الحادث، طبقا للصحيفة المصرية، إلى أن الشابة انهالت على والدتها بالطعن 12 مرة بسكين خلال نومها، مما تسبب بوفاة المجني عليها، فيما بررت المتهمة فعلتها بسبب نهر والدتها لها باستمرار.
وتسلمت النيابة المصرية التقرير الطبي الخاص بالمتهمة، الذي أكد أنها سليمة القوى العقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون دفعتها لارتكاب الجريمة دون وعي منها، أو تحت تأثير صدمة عصبية أو نفسية.
وأكدت التقارير الطبية أن المتهمة لا تتعاطي المخدرات وأن المجني عليها توفيت نتيجة الإصابة بطعنات عديدة بأماكن قاتلة.
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