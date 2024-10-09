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مصرية مصابة بالبهاق تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

بيا
لوجينا صلاح
الأربعاء، 09-10-2024 01:56 م

الوكيل الإخباري-   "الجمال. جمال الروح"، المصرية لوجينا صلاح أثبتت هذه المقولة وكسرت القواعد لتعيد تعريف معايير الجمال، بعد أن تم اختيارها لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024، والتي ستقام في المكسيك الشهر المقبل.

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لوجينا صلاح صاحبة الـ 34 عاما، عارضة أزياء ناجحة، وأم لطفلة من زواج سابق، وتعاني من مرض البهاق منذ صغرها.

 

البهاق، وهو مرض جلدي يتسبب في فقدان الجلد لصبغته الطبيعية، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء على الجسم.


بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، تسعى لوجينا لإيصال رسالة قوية مفادها أن الجمال ليس في الشكل المثالي فقط، بل في الثقة بالنفس وتقبل الاختلاف، تقول لوجينا: "لا يمكن أن يتلخص الجمال في قالب واحد، بل يجب أن نحتفل بجمالنا بكل تفاصيله الفريدة، مهما كانت مختلفة"، وتضيف أن مرض البهاق هو ما جعلها تبرز في هذا المجال وتواصل مسيرتها المهنية، وفقا لما نشره موقع "صدى البلد".

 

وتؤكد لوجينا أن الأمومة زادتها قوة، وأن ابنتها هي مصدر إلهامها الأول: "كوني أمًا علمني الصبر والتحمل، وجعلني أرى الجمال في كل شيء من حولي".

 
gnews

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