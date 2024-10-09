مصرية مصابة بالبهاق تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

لوجينا صلاح صاحبة الـ 34 عاما، عارضة أزياء ناجحة، وأم لطفلة من زواج سابق، وتعاني من مرض البهاق منذ صغرها.
بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، تسعى لوجينا لإيصال رسالة قوية مفادها أن الجمال ليس في الشكل المثالي فقط، بل في الثقة بالنفس وتقبل الاختلاف، تقول لوجينا: "لا يمكن أن يتلخص الجمال في قالب واحد، بل يجب أن نحتفل بجمالنا بكل تفاصيله الفريدة، مهما كانت مختلفة"، وتضيف أن مرض البهاق هو ما جعلها تبرز في هذا المجال وتواصل مسيرتها المهنية، وفقا لما نشره موقع "صدى البلد".
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