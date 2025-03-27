مصري يرتكب جريمة مروعة بحق 3 من أبنائه قبل السحور

الوكيل الإخباري- في واقعة مأساوية، أقدم أب على تعذيب أبنائه الثلاثة في قرية العتوة البحرية بمركز قطور بمحافظة الغربية في مصر، مما أسفر عن وفاة اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة.



وبحسب التحقيقات الأولية، حاول جيران العائلة التدخل بعد سماعهم صراخ الأطفال، لكنهم وجدوا بوابة المنزل مغلقة بإحكام.



وعقب تحطيم البوابة، اكتشفوا الأطفال في حالة إغماء وبأجسادهم آثار تعذيب، فنقلوهم فورا إلى مستشفى كفر الشيخ العام حيث لقي طفلان حتفهما فيما لا يزال الثالث يتلقى العلاج.



وأوضحت مصادر أمنية أن الأب - المسجل خطر - اعترف بارتكاب الجريمة، وتبين أنه استخدم جنزيرًا وعصا خشبية في تعذيب الأطفال. وقد تم التحفظ على المتهم وتستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة التي كلفت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة والاستماع لشهود الواقعة.



وأكدت التحقيقات أنه بعد ارتكاب جريمته، حاول الأب نقل جثتي طفليه باستخدام مركبة تروسيكل إلى مستشفى كفر الشيخ العام بهدف إخفاء معالم جريمته، وإدخال الأطفال للمستشفى للعلاج بحجة سقوطهم على الدرج، إلا أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ تمكنت من القبض عليه أثناء توجهه إلى المستشفى، وتم التواصل مع مديرية أمن الغربية، ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد أسباب الوفاة.



وكشفت التحقيقات أن الأب منفصل عن زوجته ويقيم بمفرده مع أطفاله الثلاثة، وأفادت شهادات الأهالي بأن المتهم كان معروفًا بسجله الجنائي وإدمانه للمواد المخدرة، مما قد يكون دافعًا وراء ارتكابه لهذه الجريمة البشعة.



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