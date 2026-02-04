الأربعاء 2026-02-04 02:47 م

مصر.. إعدام مدمن قتل أمه وحرق جثتها

ارشيفية
 
الأربعاء، 04-02-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   حكم في مصر بالإعدام شنقا على شاب أدين بقتل والدته وإحراق جثتها بعد رفضها منحه النقود لشراء المخدرات.

ترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حين تلقت قوات الأمن إخطارا بالعثور على ربة منزل جثة متفحمة داخل منزلها بمدينة الصالحية الجديدة، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو نجل المجني عليها (27 عاماً)، وأنه في ليلة الحادث طلب من والدته مبلغاً مالياً لشراء مواد مخدرة، وعندما رفضت ووبّخته، اعتدى عليها بآلة حادة على رأسها، ثم أشعل النيران في جسدها وهرب من مسرح الجريمة.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم، ليتم إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراق جثة المجني عليها لإخفاء معالم الجريمة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقه حكمها بالإعدام.

 
 


