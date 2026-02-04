مصر.. إعدام مدمن قتل أمه وحرق جثتها

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو نجل المجني عليها (27 عاماً)، وأنه في ليلة الحادث طلب من والدته مبلغاً مالياً لشراء مواد مخدرة، وعندما رفضت ووبّخته، اعتدى عليها بآلة حادة على رأسها، ثم أشعل النيران في جسدها وهرب من مسرح الجريمة.
وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم، ليتم إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراق جثة المجني عليها لإخفاء معالم الجريمة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقه حكمها بالإعدام.
