مصر.. إغلاق عيادة تجميل وضبط المنتحلة

الوكيل الإخباري- أغلقت الأجهزة الأمنية في مصر عيادة تجميل غير مرخصة بمحافظة القليوبية، وألقت القبض على سيدة تبين أنها انتحلت صفة طبيبة لإدارة المنشأة.

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وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير العيادة بشكل غير قانوني وتروّج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن.