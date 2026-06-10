مصر.. إغلاق عيادة تجميل وضبط المنتحلة

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير العيادة بشكل غير قانوني وتروّج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن.
وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم ضبطها والعثور داخل العيادة على أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، إضافة إلى مبالغ مالية ومشغولات ذهبية متحصلة من النشاط.
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