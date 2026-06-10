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مصر.. إغلاق عيادة تجميل وضبط المنتحلة

rf
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 12:27 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت الأجهزة الأمنية في مصر عيادة تجميل غير مرخصة بمحافظة القليوبية، وألقت القبض على سيدة تبين أنها انتحلت صفة طبيبة لإدارة المنشأة.

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وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمة كانت تدير العيادة بشكل غير قانوني وتروّج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن.


وبعد استصدار الإجراءات القانونية، تم ضبطها والعثور داخل العيادة على أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، إضافة إلى مبالغ مالية ومشغولات ذهبية متحصلة من النشاط.

 
 


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