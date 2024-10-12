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مصر..الإعدام شنقا لمتهم بقتل رضيعة سودانية

الرضيعة المقتولة
الرضيعة المقتولة
السبت، 12-10-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بإعدام متهم بقتل الرضيعة السودانية "جانيت جمعة"، بعد أن خطفها وألقى جثتها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، لمعاقبته على نُسب إليه من  جرائم خطف المجني عليها،  وقتلها، والتي يعاقب عليها بالإعدام.

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ويُذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغاً عن جثمان الرضيعة، 10 أشهر، في حديقة عامة مجاورة لمسكن والديها.

 

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