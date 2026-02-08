مصر.. "الدحيح" يعلن انتهاء رحلته بعد مليارات من المشاهدات

الوكيل الإخباري- أعلن برنامج "الدحيح" عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك انتهاء رحلته مع شركة "نيوميديا" بعد خمس سنوات من العرض.



وذلك بعد أن حققت حلقاته مليارات المشاهدات عبر المنصات الرقمية المختلفة، وتركت أثراً ملموساً في وجدان فئة واسعة من الشباب بمختلف أعمارهم.

اضافة اعلان



ونشرت الصفحة منشوراً جاء فيه: "بعد ما يقارب خمس سنوات من العرض، يصل الدحيح إلى نهاية رحلته مع نيوميديا. بالفعل، بدأنا بفكرة بسيطة: أن تكون المعرفة أكثر قرباً، وأن يصبح العالم أقل رتابة. تحولت هذه الفكرة إلى مجتمع من المشاهدين الأعزاء الذين كبروا معنا وكبرنا معهم، فتعلمنا سوياً وتشاركنا الفضول".



وأشار المنشور إلى أن حلقات البرنامج حققت خلال هذه السنوات أكثر من 4.7 مليار مشاهدة عبر المنصات المختلفة، مضيفاً: "خلف كل رقم على الشاشة، هناك إنسان منحنا من وقته وطاقته ما يكفي لنحكي له قصة عن العالم".



وتابع: "دخل الدحيح المدارس والجامعات والميكروباصات، وكان رفيق المشاوير وصاحبنا في الغربة. في القطارات والمطارات، في الانتظار الطويل، كان الصاحب خفيف الحضور الذي نشاركه الطعام.. وكان سبباً في نوم هادئ لكثيرين".



واختتم المنشور بالقول: "شكراً لكل أفراد فريق العمل أصحاب هذه التجربة وشركاء الرحلة، وشكراً للمنصة التي دعمتها واحتضنتها، وشكراً عزيزي وعزيزتي... وإلى لقاء قريب ومصادر جديدة".