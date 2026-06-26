مصر .. الرمال تبتلع 5 أشخاص خلال رحلة تنقيب سرية عن الآثار

وبدأت تفاصيل الواقعة بإخطار تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من غرفة عمليات نجدة المحافظة، يفيد بورود بلاغ عاجل حول انهيار حفرة عميقة على عدد من الأشخاص خلال قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الكنوز الأثرية أسفل المنطقة الجبلية.
وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط المباحث إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.
وتواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة وسط ظروف طبيعية صعبة لاستخراج جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، في الوقت الذي فرضت فيه الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان.
تم تحرير محضر رسمي بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.
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