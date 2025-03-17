مصر.. السلطات الدوائية تسحب عقارًا من الصيدليات وتحذر الملايين

ويُستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، ويستخدمه ملايين من المواطنين المصريين. كما يساعد في الوقاية من الجلطات والنوبات القلبية ويحمي الكلى من المضاعفات المرتبطة بهذه الحالات. وقد تم اتخاذ قرار السحب بناءً على تقرير من الشركة المنتجة يفيد بعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المقررة.
وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هذا الإجراء جزء من المتابعة الدورية للأدوية في السوق المصري، مشددًا على أهمية سحب التشغيلة غير المطابقة لضمان سلامة المرضى.
ونصحت الهيئة المواطنين المصريين بضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك، والتأكد من الحصول على الأدوية من مصادر موثوقة. كما حذرت من استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات، حيث قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي.
كما شددت الهيئة على أهمية تجنب شراء الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي أو أماكن غير معتمدة، وذلك لضمان الحصول على منتجات آمنة وفعّالة.
روسيا اليوم
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