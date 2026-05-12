مصر.. القبض على القرد "لولو" بعد مطاردة استمرت 19 يومًا

الثلاثاء، 12-05-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-   بعد مطاردة استمرت 19 يومًا، تمكنت الجهات المختصة في مصر من ضبط القرد “لولو” في محافظة المنوفية، قبل نقله لتلقي الرعاية البيطرية اللازمة.

وجاء ضبط القرد بعد عمليات بحث ورصد مكثفة استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، واجهت خلالها الفرق المشاركة صعوبات كبيرة بسبب الطبيعة المفتوحة واتساع المساحات في المنطقة، ما منح الحيوان قدرة على التخفي والتنقل بسرعة بين المواقع المختلفة.

 
 


