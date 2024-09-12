مصر.. القبض على حارسي عقار بسبب كلب

الوكيل الإخباري- كشفت الأجهزة الأمنية بمصر ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي حول قيام حارس عقار بدائرة قسم شرطة المعادي بالتعدي على كلب، وإلقائه من الطابق السادس بالعقار الذي يعمل به، ما أدى إلى نفوقِه.





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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بناءً على التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية حارس العقار المتهم. وعند استدعائِه، أنكر ارتكاب الواقعة.



وأفاد الحارس بأنه تم استدعاؤه من قِبل حارس عقار آخر في المنطقة نفسها لمساعدته في إنزال كلب ضال من أحد طوابق العقار، حيث ربَطا الكلب بحبل، وألقَياه في المنطقة الجبلية القريبة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط الحارس الآخر، وبمواجهته، أيد رواية المتهم الأول. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحارسين.