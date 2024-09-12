مصر.. القبض على حارسي عقار بسبب كلب

وأفاد الحارس بأنه تم استدعاؤه من قِبل حارس عقار آخر في المنطقة نفسها لمساعدته في إنزال كلب ضال من أحد طوابق العقار، حيث ربَطا الكلب بحبل، وألقَياه في المنطقة الجبلية القريبة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط الحارس الآخر، وبمواجهته، أيد رواية المتهم الأول. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحارسين.
وكان مقطع فيديو تصدر حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، يقوم خلاله شخص بإلقاء كلب من الطابق السادس بعد الاعتداء عليه وتعذيبه؛ ما أثار غضبًا واسعًا، إذ طالبوا الشرطة بالقبض على هذا الشخص.
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