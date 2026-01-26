مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

الوكيل الإخباري- نجحت وزارة البيئة المصرية في إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء نادرة ومهددة بالانقراض عالميًا، بعد العثور عليها داخل أحد محال المأكولات البحرية بالمنصورة، في واقعة بيئية لافتة.

