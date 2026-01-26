مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

وأفاد بيان رسمي بأن حملة رقابية مشتركة من جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالتنسيق مع إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية، استهدفت عددًا من محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية، حيث تم ضبط السلحفاة حيّة داخل المحل، وهي في حالة جيدة نسبيًا.
وتم التحفّظ الفوري على السلحفاة ونقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل في بورسعيد، لتلقّي الرعاية البيطرية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر المتوسط.
وأكدت وزارة البيئة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني للأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الكائنات البحرية النادرة.
وشددت على أن بيع أو الاتجار بالسلاحف البحرية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، تخضع لعقوبات رادعة وفقًا لقانون حماية البيئة المصري، حيث تُعد السلحفاة البحرية الخضراء من الكنوز البيئية التي تُسهم في توازن النظام البيئي البحري، وإنقاذ فرد واحد منها يُمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.
وتُعد السلحفاة البحرية الخضراء واحدة من أكبر أنواع السلاحف البحرية في العالم، وتتميّز بلونها الأخضر الزيتوني الداكن وجسمها المسطّح الذي يساعدها على السباحة بكفاءة عالية في المحيطات.
-
أخبار متعلقة
-
الفيفا يسلط الضوء على السلامي ... والأردن يواجه الكبار في كأس العالم 2026
-
رحلات يومية إلى جزر شام من هوي آن: شواطئ، غوص، وطبيعة
-
دمية الحصان الباكي تحصد الإعجاب في الصين
-
إنجاز تاريخي.. رجل يتسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان في تايوان
-
هاجمه القرش.. وفاة مأساوية لابن 12 عاما في ميناء سيدني - صورة
-
معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق
-
أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور
-
حفل زفاف مرعب.. الأرض تنشق فجأة وكادت تبتلع العروسين والمدعوين في الهند - فيديو