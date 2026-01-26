الإثنين 2026-01-26 12:41 م

مصر.. انقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من محل مأكولات

الوكيل الإخباري- نجحت وزارة البيئة المصرية في إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء نادرة ومهددة بالانقراض عالميًا، بعد العثور عليها داخل أحد محال المأكولات البحرية بالمنصورة، في واقعة بيئية لافتة.

وأفاد بيان رسمي بأن حملة رقابية مشتركة من جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالتنسيق مع إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية، استهدفت عددًا من محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية، حيث تم ضبط السلحفاة حيّة داخل المحل، وهي في حالة جيدة نسبيًا.

وتم التحفّظ الفوري على السلحفاة ونقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل في بورسعيد، لتلقّي الرعاية البيطرية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر المتوسط.

وأكدت وزارة البيئة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني للأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الكائنات البحرية النادرة.

وشددت على أن بيع أو الاتجار بالسلاحف البحرية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، تخضع لعقوبات رادعة وفقًا لقانون حماية البيئة المصري، حيث تُعد السلحفاة البحرية الخضراء من الكنوز البيئية التي تُسهم في توازن النظام البيئي البحري، وإنقاذ فرد واحد منها يُمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.

وتُعد السلحفاة البحرية الخضراء واحدة من أكبر أنواع السلاحف البحرية في العالم، وتتميّز بلونها الأخضر الزيتوني الداكن وجسمها المسطّح الذي يساعدها على السباحة بكفاءة عالية في المحيطات.

 
 


