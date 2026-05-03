الأحد 2026-05-03 03:26 م

مصر تحبط تهريب "شمبانزي" وزواحف نادرة إلى الهند

نجحت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب دولية لكائنات برية نادرة ومهددة بالانقراض، كانت في طريقها إلى الهند بصحبة راكب مصري. بدأت الواقعة باشتباه رجال الشرطة في مطار القاهرة
تعبيرية
 
الأحد، 03-05-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   نجحت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب دولية لكائنات برية نادرة ومهددة بالانقراض، كانت في طريقها إلى الهند بصحبة راكب مصري.

اضافة اعلان


بدأت الواقعة باشتباه رجال الشرطة في مطار القاهرة الدولي بأحد الركاب المصريين المتجهين إلى الهند، وبالتفتيش بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحجر البيطري، عُثر على مفاجأة غير متوقعة.


فقد وُجد 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، ما عرّض حياتها لخطر داهم نتيجة ظروف الشحن غير الآدمية.


كما عُثر على 10 أكياس مغلقة تحتوي على مجموعة من الزواحف النادرة، وتم التحفظ عليها فورًا دون فتحها داخل المطار كإجراء احترازي لدواعٍ أمنية وبيئية.


ومن جانبه، صرّح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تحركت فورًا، وتم نقل الكائنات إلى غرفة الحفاظ على الحياة البرية بالمطار لتحديد أنواعها بدقة واحتياجاتها البيئية، كما تمت المصادرة الفورية للمضبوطات، إعمالًا لاتفاقية سايتس (CITES) الدولية والقوانين المصرية التي تحظر تداول الكائنات المهددة بالانقراض.


ونُقلت الصغار والزواحف تحت إشراف طبي متخصص إلى حديقة حيوان الإسكندرية لتلقي الرعاية اللازمة وضمان إفاقتها من التخدير بشكل آمن.


وأكدت وزارة الزراعة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة الراكب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


ويُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المصرية لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل "أمير الغناء".. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض

فن ومشاهير رحيل "أمير الغناء".. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض

ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

أخبار محلية ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 14.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

أخبار محلية الأمن يكشف ما جرى العثور عليه داخل طرد وصل إلى مطار الملكة علياء

ب

أخبار محلية اعلان مهم من القوات المسلحة لكافة منتسبي الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

ا

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الداخلية حول توقيف مشاركين باجتماع في العقبة

أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات

خاص بالوكيل أحياء في العاصمة عمان تكتظ بالنفايات والمسؤولية تائهة بين "الأمانة والرؤية" - صور

صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي

أخبار الشركات صفوة الإسلامي يشارك في فعالية البنك المركزي الأردني لتعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي



 
 






الأكثر مشاهدة

 