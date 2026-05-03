مصر تحبط تهريب "شمبانزي" وزواحف نادرة إلى الهند

الوكيل الإخباري- نجحت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب دولية لكائنات برية نادرة ومهددة بالانقراض، كانت في طريقها إلى الهند بصحبة راكب مصري.

اضافة اعلان



بدأت الواقعة باشتباه رجال الشرطة في مطار القاهرة الدولي بأحد الركاب المصريين المتجهين إلى الهند، وبالتفتيش بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحجر البيطري، عُثر على مفاجأة غير متوقعة.



فقد وُجد 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، ما عرّض حياتها لخطر داهم نتيجة ظروف الشحن غير الآدمية.



كما عُثر على 10 أكياس مغلقة تحتوي على مجموعة من الزواحف النادرة، وتم التحفظ عليها فورًا دون فتحها داخل المطار كإجراء احترازي لدواعٍ أمنية وبيئية.



ومن جانبه، صرّح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة تحركت فورًا، وتم نقل الكائنات إلى غرفة الحفاظ على الحياة البرية بالمطار لتحديد أنواعها بدقة واحتياجاتها البيئية، كما تمت المصادرة الفورية للمضبوطات، إعمالًا لاتفاقية سايتس (CITES) الدولية والقوانين المصرية التي تحظر تداول الكائنات المهددة بالانقراض.



ونُقلت الصغار والزواحف تحت إشراف طبي متخصص إلى حديقة حيوان الإسكندرية لتلقي الرعاية اللازمة وضمان إفاقتها من التخدير بشكل آمن.



وأكدت وزارة الزراعة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة الراكب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.