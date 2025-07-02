مصر تحذر المواطنين من باور بانك للهواتف قابل للانفجار

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الوكيل الإخباري- حذر جهاز حماية المستهلك في مصر، المواطنين من استخدام باور بانك من العلامة التجارية "أنكر" الصينية بعد سحبه من الأسواق بسبب عيب تصنيع يؤدي إلى الانصهار أو الانفجار. اضافة اعلان





وقال جهاز حماية المستهلك المصري، في بيان، إن شركة اتصال المالكة لعلامة "أنكر" التجارية سحبت واستدعت عددا من منتجات "الباور بانك" التابعة للعلامة، وذلك على خلفية اكتشاف خلل في عملية الإنتاج ووجود عيب في بعض المكونات الداخلية.



ويتمثل العيب في اختلاف طريقة اللحام داخل المنتج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانصهار أو الانفجار، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا وتهديدًا مباشرًا لسلامة المستخدمين.



ويتعلق قرار الاستدعاء بأجهزة باور بانك "A1257"، و"A1689"، و"A1647"، و"A1652".



وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة اتصال أو خدمة العملاء الخاصة بها لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله، دون تحمال أي تكلفة إضافية.



وكانت "أنكر" أعلنت في وقت سابق أيضًا استدعاء أكثر من مليون وحدة من باور بانك "A1263" من الأسواق بسبب "مشكلة محتملة في بطارية الليثيوم أيون" قد تُشكل خطرًا على السلامة من الحرائق