مصر تحذر من استخدام مطاعم لـ"نظام الطيبات"

وأفاد النائب بأن بعض المطاعم بدأت في الترويج لهذا النظام سعيا وراء جلب الزبائن.
وأوضح أن هذا النظام لا يقوم على أي دراسات أو أبحاث علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها، لكن الأمر مجرد اجتهادات.
ونوه بأن ترويج مثل هذه الأمور يمثل مغامرة بالصحة العامة، مجددا التحذير من أن بعض المطاعم تبحث عن "التريند" بما يشكل خطرا على الصحة.
وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وحائط صد في مواجهة هذه الأمور، داعيا هيئة سلامة الغذاء للتحقيق في الأمر للحفاظ على صحة المصريين.
-
أخبار متعلقة
-
مخاوف متزايدة من تأثير سماعات الرأس على صحة الأذن
-
"الضحك" ليس ترفاً.. إليك دوره الحاسم في نمو الأطفال
-
أردوغان يرزق بحفيده العاشر
-
تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟
-
كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة
-
مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر
-
مصر.. إصابة 14 شخصا من أسرة واحدة بحالة تسمم جراء تناولهم وجبة فاسدة
-
هل يجب غسل الدجاج قبل الطهي؟.. أخصائية تغذية توضح الحقيقة