مصر تحذر من استخدام مطاعم لـ"نظام الطيبات"

الوكيل الإخباري- قال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب المصري، إنه قدم طلب إحاطة للبرلمان بسبب انتشار مطاعم تروج أنها تستخدم "نظام الطيبات" للدكتور المرحوم ضياء العوضي دون سند علمي أو صحي.

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