الخميس 2026-06-04 09:00 ص

مصر تحذر من استخدام مطاعم لـ"نظام الطيبات"

برلماني مصري يحذر من استخدام مطاعم لـ"نظام الطيبات"
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 06:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب المصري، إنه قدم طلب إحاطة للبرلمان بسبب انتشار مطاعم تروج أنها تستخدم "نظام الطيبات" للدكتور المرحوم ضياء العوضي دون سند علمي أو صحي.

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وأضاف أشرف أمين خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس"، مساء الأربعاء، أن الغذاء والصحة والعامة يعد خطا أحمر.

وأفاد النائب بأن بعض المطاعم بدأت في الترويج لهذا النظام سعيا وراء جلب الزبائن.

وأوضح أن هذا النظام لا يقوم على أي دراسات أو أبحاث علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها، لكن الأمر مجرد اجتهادات.

ونوه بأن ترويج مثل هذه الأمور يمثل مغامرة بالصحة العامة، مجددا التحذير من أن بعض المطاعم تبحث عن "التريند" بما يشكل خطرا على الصحة.

وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وحائط صد في مواجهة هذه الأمور، داعيا هيئة سلامة الغذاء للتحقيق في الأمر للحفاظ على صحة المصريين.

 
 


gnews

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