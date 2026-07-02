مصر تطلق خدمتي “أطمن” و“أطمن على الآخر” لحماية الأطفال رقمياً

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الخدمتين تهدفان إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، مع تمكين الأطفال من الاستفادة من التعليم والمعرفة والمهارات الرقمية.
وتوفر خدمة "أطمن" حماية من المحتوى الضار والمواقع الخبيثة وتفعيل التصفح والبحث الآمن، بينما تضيف خدمة "أطمن على الآخر" حظر الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الحماية.
ويمكن الاشتراك في الخدمتين عبر شركات المحمول أو تطبيقاتها، وفق معايير دولية معتمدة لحماية الأطفال على الإنترنت.
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