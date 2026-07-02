مصر تطلق خدمتي “أطمن” و“أطمن على الآخر” لحماية الأطفال رقمياً

الوكيل الإخباري- شهدت مصر توقيع ملاحق تراخيص خدمتي "أطمن" و"أطمن على الآخر" المعروفتين إعلامياً باسم "شريحة الطفل"، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

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وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الخدمتين تهدفان إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، مع تمكين الأطفال من الاستفادة من التعليم والمعرفة والمهارات الرقمية.



وتوفر خدمة "أطمن" حماية من المحتوى الضار والمواقع الخبيثة وتفعيل التصفح والبحث الآمن، بينما تضيف خدمة "أطمن على الآخر" حظر الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الحماية.