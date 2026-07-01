الثلاثاء 2026-07-28 12:35 ص

مصر.. تطور جديد في أزمة مضيفة الطيران بعد موجة غضب واسعة

شركة الطيران المصرية إير كايرو
شركة الطيران المصرية إير كايرو
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الطيران المصرية إير كايرو إيقاف إحدى مضيفاتها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الغضب تضمن عبارات مسيئة وساخرة من أهالي محافظة سوهاج.

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وأكدت الشركة في بيان رسمي أنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه فور التحقق من صحة نسبة الفيديو إلى إحدى المضيفات العاملات لديها، تقرر إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

وشددت إير كايرو على أن ما صدر عن المضيفة يمثل تصرفا شخصيا تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال عن قيم الشركة أو مبادئها، مؤكدة التزامها بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز.

كما أكدت الشركة باعتبارها شركة طيران وطنية مصرية احترامها الكامل لجميع أبناء الشعب المصري، ورفضها القاطع لأي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي سلوك يسيء إلى المواطنين أو يضر بسمعتها أو يشكك في رسالتها الوطنية.

وجددت الشركة تأكيدها أن احترام المواطن المصري وصون كرامته يمثلان ركيزة أساسية من قيمها المؤسسية، مؤكدة اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على ثقة عملائها والرأي العام.

وتأتي هذه التطورات بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله مضيفة الطيران وهي تتحدث عن إحدى الرحلات الجوية مستخدمة عبارات وألفاظا اعتبرها كثيرون مسيئة لأهالي محافظة سوهاج، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والمطالبات بمحاسبتها واتخاذ إجراءات حاسمة بحقها.

وكانت المضيفة قد قالت في الفيديو: "ذنبي إيه الشركة تقعدني 4 أيام في سوهاج.. لك أن تتخيل كان معايا امبارح 65 عيل صعيدي على الطيارة"، قبل أن تستخدم أوصافا اعتبرها متابعون مسيئة وخارجة بحق بعض الركاب، ما أثار حالة من الغضب، خاصة بين أبناء محافظة سوهاج.

وأعقب ذلك تقديم نقابة محامي سوهاج بلاغا إلى النائب العام طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن ما ورد في الفيديو يتضمن إساءة بالغة لأبناء المحافظة وأهالي الصعيد، فضلا عن احتوائه على ألفاظ وصفتها بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم المجتمع المصري.

وكانت مصر للطيران قد سارعت في وقت سابق إلى نفي وجود أي صلة لها بصاحبة الفيديو، مؤكدة في بيان رسمي أنها لا تعمل لديها ولا تربطها بها أي علاقة، وذلك بعد تداول منشورات نسبت المضيفة إلى الشركة، قبل أن يتبين لاحقا أنها تعمل لدى شركة إير كايرو، التي أعلنت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

 
 


gnews

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