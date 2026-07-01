مصر.. تطور جديد في أزمة مضيفة الطيران بعد موجة غضب واسعة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران المصرية إير كايرو إيقاف إحدى مضيفاتها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الغضب تضمن عبارات مسيئة وساخرة من أهالي محافظة سوهاج.

اضافة اعلان