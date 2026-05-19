مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة

تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-  تسلمت مصر رسميًا شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية تفيد بخلو البلاد من مرض “التراكوما” (الرمد الحبيبي)، الذي يُعد من أبرز أسباب العمى القابل للوقاية عالميًا.اضافة اعلان


وجرى تسليم الشهادة خلال فعاليات جمعية الصحة العالمية في جنيف، حيث أكد ممثلو المنظمة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية في مكافحة الأمراض المعدية وتحسين الصحة العامة.

ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لسنوات طويلة من العمل الصحي، إذ تشير التقديرات إلى أن المرض كان موجودًا في مصر منذ آلاف السنين، قبل أن تنجح الدولة في القضاء عليه بشكل كامل عبر برامج الوقاية والعلاج وتحسين البنية الصحية.

وأكد مسؤولون صحيون مصريون أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى برامج الكشف المبكر والعلاج، ما ساهم في إنهاء انتشار المرض بشكل نهائي.
 
 


