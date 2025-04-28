مصر تودع أشهر مشجع أهلاوي .. وفاة "أمح الدولي"

وأعلنت الصفحة الرسمية لأمح الدولي وفاته منذ قليل، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا، والتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم في الدم بجسمه.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على أمح الدولي في مسجد السيدة عائشة.
وكان الدكتور صلاح عاشور، الطبيب المعالج لأمح، قد كشف أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العمود الفقري.
وأوضح عاشور أن أمح كان يعاني من شلل نصفي نتيجة سقوط تعرض له في نوفمبر الماضي، أدى إلى كسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالعمود الفقري.
وخضع أمح لعملية جراحية أعقبتها فترة علاج وتأهيل استمرت على مدار الأسابيع الماضية، تضمن برنامجه جلسات ذكاء اصطناعي للمساعدة على تحسين حالته، قبل أن يتعرض لالتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم بالدم في جسمه.
روسيا اليوم
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