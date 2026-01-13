مصر .. توضيح هام حول حقيقة وفاة الكاتب إبراهيم عيسى

وقال المصدر إن عيسى يتمتع بحالة صحية جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله وسط أسرته، مضيفًا: "هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شائعات حوله.
وكان عدد من الحسابات على وسائل التواصل قد نشر أخبارًا مزيفة زعمت أن الإعلامي البارز تعرض لوعكة صحية شديدة أدت إلى وفاته، ما أثار حالة من الصدمة والقلق بين جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي.
وأوضح المصدر أن عائلة إبراهيم عيسى فضّلت عدم الرد فورًا على هذه الشائعات المغرضة، واختارت الصمت تجنّبًا لإعطائها مساحة أوسع من الانتشار، قبل أن تصدر التوضيح الرسمي عبر مصادر موثوقة.
روسيا اليوم
-
