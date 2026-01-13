الثلاثاء 2026-01-13 02:37 م

مصر .. توضيح هام حول حقيقة وفاة الكاتب إبراهيم عيسى

الثلاثاء، 13-01-2026 12:36 م
الوكيل الإخباري- نفى مصدر مقرب من الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى الشائعات بشأن وفاته، مؤكّدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.


وقال المصدر إن عيسى يتمتع بحالة صحية جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله وسط أسرته، مضيفًا: "هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شائعات حوله.

وكان عدد من الحسابات على وسائل التواصل قد نشر أخبارًا مزيفة زعمت أن الإعلامي البارز تعرض لوعكة صحية شديدة أدت إلى وفاته، ما أثار حالة من الصدمة والقلق بين جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي.

وأوضح المصدر أن عائلة إبراهيم عيسى فضّلت عدم الرد فورًا على هذه الشائعات المغرضة، واختارت الصمت تجنّبًا لإعطائها مساحة أوسع من الانتشار، قبل أن تصدر التوضيح الرسمي عبر مصادر موثوقة.

روسيا اليوم 
 
 


