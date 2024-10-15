مصر: حبس سائق حافلة حادث الجلالة.. والنيابة تكشف مفاجأة

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أنها طالعت التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين، لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرّحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة، أنكر ما نُسب إليه، وبإجراء التحليل المبدئي له، تبين تعاطيه جوهراً مخدراً. لذلك قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطياً، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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