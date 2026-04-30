مصر .. حكم قضائي ضد مرتضى منصور

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت البلاغ المقدم من رجل الأعمال ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف.
وجاءت الإحالة على خلفية بلاغ تقدم به ممدوح عباس، يتهم فيه المشكو في حقه بنشر عبارات من شأنها الإساءة إليه والتشهير به، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات في وقت سابق أن منصور قام بتسجيل مقطع مرئي يتضمن عبارات سب وقذف بحق المجني عليه، وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
