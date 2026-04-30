مصر .. حكم قضائي ضد مرتضى منصور

الخميس، 30-04-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-   قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، سداد 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لرجل الأعمال ممدوح عباس، في اتهامه بسبه وقذفه.اضافة اعلان


وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت البلاغ المقدم من رجل الأعمال ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف.

وجاءت الإحالة على خلفية بلاغ تقدم به ممدوح عباس، يتهم فيه المشكو في حقه بنشر عبارات من شأنها الإساءة إليه والتشهير به، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات في وقت سابق أن منصور قام بتسجيل مقطع مرئي يتضمن عبارات سب وقذف بحق المجني عليه، وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 


التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت "هزيمة مخزية"

ل

أخبار محلية عاجل توجه لرفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش

ب

أخبار محلية إطلاق نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين

محمد باقر قاليباف

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار 2026 بقيمة صفر

ب

أخبار الشركات العبدلي يرسخ دوره كمركز أعمال حضري مع بدء تنفيذ التوسع الأكبر في تاريخه

ب

أخبار محلية رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 18 قرية في جنوب لبنان ويأمرهم بإخلائها فورا



 
 






