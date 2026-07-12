مصر.. خلاف عائلي ينتهي بمأساة بعد إشعال النار في الأسرة

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبين أن المتهم استخدم مادة قابلة للاشتعال وأضرم النار في أفراد أسرته.
ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفيت إحدى الطفلات متأثرة بإصابتها.
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