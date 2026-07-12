مصر.. خلاف عائلي ينتهي بمأساة بعد إشعال النار في الأسرة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة أسيوط في صعيد مصر واقعة مأساوية، بعدما أقدم رجل على إشعال النيران في زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزلهم إثر مشاجرة عائلية، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة باقي أفراد الأسرة بحروق خطيرة.



وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبين أن المتهم استخدم مادة قابلة للاشتعال وأضرم النار في أفراد أسرته.



ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفيت إحدى الطفلات متأثرة بإصابتها.

اضافة اعلان