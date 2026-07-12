الأحد 2026-07-12 02:08 م

مصر.. خلاف عائلي ينتهي بمأساة بعد إشعال النار في الأسرة

صسشي
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة أسيوط في صعيد مصر واقعة مأساوية، بعدما أقدم رجل على إشعال النيران في زوجته وأطفاله الثلاثة داخل منزلهم إثر مشاجرة عائلية، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة باقي أفراد الأسرة بحروق خطيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تبين أن المتهم استخدم مادة قابلة للاشتعال وأضرم النار في أفراد أسرته.

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفيت إحدى الطفلات متأثرة بإصابتها.

اضافة اعلان

 

وحررت الأجهزة الأمنية المصرية محضرًا بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن

علم إيران

عربي ودولي مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

سشي

المرأة والجمال فوائد زيت بذور العنب للشعر.. ترطيب ولمعان وتقليل التقصف - فيديو

fdg

المرأة والجمال لماذا تدخل زبدة الكاكاو في أشهر مستحضرات العناية بالبشرة؟

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

شصيث

تكنولوجيا صورك على إنستغرام قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

المياه والري

أخبار محلية المياه: بناء 6 آلاف مؤشر أداء لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر

ثق

تكنولوجيا كروم على أندرويد يحصل أخيرًا على ميزة طال انتظارها



 
 






الأكثر مشاهدة

 