مصر.. خلاف يفضح طبيباً يتاجر بأعضاء الفقراء

الوكيل الإخباري- تسبب خلاف مادي حول 8 آلاف جنيه مصري في القبض على طبيب امتهن تجارة الأعضاء البشرية في محافظة الجيزة المصرية.

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بدأت القصة عندما عرف طبيب تحاليل يدعى "محمد طبحاجة" بحاجة أحد الأشخاص للمال، فعرض عليه فكرة بيع كليته اليسرى مقابل 25 ألف جنيه، وهو ما رحّب به الأخير. استأجر الطبيب مسكناً للمريض وطلب منه توقيع إيصال أمانة لضمان عدم تهربه من الخضوع للعملية الجراحية وبيع كليته، بحسب وسائل إعلام .



وتغير كل شيء بعد العملية الجراحية، حيث منح الطبيب للبائع 17 ألف جنيه بدلاً من المبلغ المتفق عليه، وهو ما رفضه الأخير الذي أصرّ على الحصول على باقي المبلغ، وهو 8 آلاف جنيه، مما أدى إلى حدوث خلافات بينهما.



اتجه الرجل إلى قسم الشرطة وأبلغ عن ممارسات الطبيب غير القانونية، ليتم القبض عليه واكتشاف اعتياده على شراء أعضاء الفقراء وبيعها للأثرياء بمقابل مادي كبير، ليُحال إلى المحاكمة.



حكمت محكمة الجنايات في الجيزة، أمس الإثنين، بمعاقبة الطبيب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.