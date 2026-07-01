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مصر: «ساعة مجانية» تطيح بمدخرات رجل أعمال بقيمة 750 مليون جنيه

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تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   تحوّل حلم الحصول على «هدية مجانية» إلى خسارة مالية ضخمة هزّت القطاع المصرفي، بعدما فقد رجل أعمال مصري وديعة بنكية تبلغ 750 مليون جنيه إثر نقرة واحدة على رابط احتيالي عبر الإنترنت، في واحدة من أخطر عمليات «التصيد اللحظي» مؤخرًا.اضافة اعلان


وبحسب مسؤول مصرفي، فإن أنظمة البنك لم تتعرض للاختراق، بل إن الضحية هو من كشف بياناته للمحتالين عبر موقع مزيف طابق الموقع الرسمي للبنك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الواقعة بإعلان ترويجي عن «ساعة ذكية مجانية»، وعند الضغط على الرابط أُعيد توجيه الضحية إلى صفحة مزيفة، حيث تم استدراجه لإدخال بياناته ورمز التحقق (OTP)، ما مكّن المحتالين من سحب الوديعة وتحويلها بالكامل.

ويحذر خبراء أمن المعلومات من هذا النوع من الهجمات الذي يعتمد على الإقناع الفوري وتزييف المواقع في الوقت الحقيقي، مؤكدين أن الخطر الأكبر أصبح يستهدف وعي المستخدمين وليس أنظمة البنوك نفسها.
 
 


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