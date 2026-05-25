مصر.. سرقة بملايين الجنيهات تنتهي بكارثة داخل عقار سكني

الوكيل الإخباري- تحولت واقعة العثور على جثمان امرأة داخل منور أحد العقارات السكنية في القاهرة إلى قضية جنائية شغلت الرأي العام، بعدما كشفت التحقيقات عن سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة قُدّرت قيمتها بملايين الجنيهات.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان امرأة ملقى داخل العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث أظهرت المعاينة الأولية أنها سقطت من الطابق التاسع، وكانت مصابة بكسور وجروح متفرقة أودت بحياتها في الحال.



وخلال الفحص، عُثر بجوار الجثمان على حقيبة يد بداخلها كميات من المشغولات الذهبية، وأموال بعملات مختلفة، وأجهزة إلكترونية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع دائرة الاشتباه وتحويل الواقعة من حادث سقوط إلى شبهة جريمة سرقة.



وبدأت فرق البحث الجنائي جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة ورفع البصمات، إلى جانب تحديد هوية المتوفاة، ليتبين أنها امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تعمل في مجال التجميل.



وكشفت التحريات أن الضحية كانت تربطها علاقة صداقة بزوجة مالك الشقة، وهي شابة تحمل الجنسية الأمريكية ومن أصول يمنية، تعرفت عليها خلال عملها في أحد مراكز التجميل.



وأوضحت التحقيقات الأولية أن المرأة استغلت معرفة مسبقة بغياب أصحاب الشقة، وتسللت إلى العقار ليلة الحادث بهدف السرقة، وتمكنت من جمع المسروقات داخل حقيبة اليد.



لكن أثناء محاولتها مغادرة المكان عبر نافذة في الطابق التاسع، اختل توازنها وسقطت داخل العقار، ما أدى إلى وفاتها على الفور وهي بحوزتها المسروقات.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة لاستكمال الفحوصات، وبدء التحقيقات في ملابسات الحادث واستجواب الأطراف المعنية.





