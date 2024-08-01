مصر..شاهد لحظة اقتحام شاب شقة سيدة وطعنها

وبمجرد دخول السيدة لشقتها، سارع الشاب بالنزول واقتحام الشقة ومباغتة السيدة بطعنها بآلة حادة وسط صراخها ومحاولتها الاستغاثة.
مصري يحمل سكينا يقتحم شقة امرأة ويعتدي عليها بالطعن في #السويس
pic.twitter.com/vluzRT917V
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