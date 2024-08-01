 
الخميس 2024-08-01 10:53 ص
 
 

مصر..شاهد لحظة اقتحام شاب شقة سيدة وطعنها

حادثة طعن
حادثة طعن




 

الخميس، 01-08-2024 08:52 ص

 الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو، يوثق لحادث طعن سيدة مصرية داخل شقتها.

 

وكشف الفيديو لحظة خروج سيدة من مصعد بأحد العقارات بمدينة السويس شرق القاهرة برفقة شاب كان معها، فيما حاول الشاب خداع السيدة وإيهامها بأنه سيصعد لشقة أخرى في أحد الطوابق العليا وانتظر لتنفيذ جريمته.

وبمجرد دخول السيدة لشقتها، سارع الشاب بالنزول واقتحام الشقة ومباغتة السيدة بطعنها بآلة حادة وسط صراخها ومحاولتها الاستغاثة.

 

 

من جانبها، تفحص أجهزة الأمن المصري الفيديو لتحديد هوية الشاب المعتدي، خاصة أن كاميرا المراقبة كشفت ملامح وجهه بوضوح، كما تقوم حاليا بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة بالعقار لمعرفة خط سير المتهم والوصول إليه. 

 

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