مصر.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه أمام مطعمه الجديد

وأفاد شهود عيان بأن شقيق رجل الأعمال ناصر البرنس أشعل النار في نفسه أمام المطعم الجديد، الذي تم افتتاحه قبل أيام، بسبب خلافات عائلية ومالية مع شقيقه.
ويُلقب ناصر البرنس، رجل الأعمال المصري الشهير، بـ"ملك الكبدة"، وهو صاحب سلسلة مطاعم "كبدة البرنس" المعروفة في مصر، خاصة الفرع الرئيسي السابق في إمبابة، الذي كان يجذب المشاهير والفنانين والرياضيين لأكثر من 30 عامًا، قبل إغلاقه عام 2022 بسبب إشغالات الطريق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بإشعال شخص النار في نفسه أمام مطعم شهير في الشيخ زايد، فانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وبفحص الواقعة، تبيّن أن المصاب، البالغ من العمر 43 عامًا، هو شقيق ناصر البرنس، وقد أضرم النار في جسده بسبب خلافات مع شقيقه، شملت رغبته في الحصول على أموال منه، إلى جانب اتهامات بسوء المعاملة.
وروى شهود عيان أن الواقعة حدثت فجأة أمام العاملين والمارة، حيث تفاجأ الجميع باشتعال النيران في الرجل دون مقدمات، ما أثار حالة من الذعر.
وسارع الأهالي والعاملون إلى إطفاء النار، وتم نقل المصاب فورًا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، حيث يتلقى العلاج من حروق في الرقبة والبطن.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، مع أمر باستدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله حول الخلافات العائلية.
وتعد هذه الواقعة تطورًا دراميًا بعد أيام قليلة فقط من افتتاح الفرع الجديد، الذي عاد به ناصر البرنس إلى الساحة بعد إغلاق فرعه الشهير في منطقة إمبابة، إحدى أشهر المناطق الشعبية في مصر.
روسيا اليوم
