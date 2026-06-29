مصر.. صدمة في أول أيام الامتحانات وفاة طالبة داخل الإمتحان

الوكيل الإخباري- توفيت طالبة مصرية تبلغ من العمر 18 عامًا داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية في مصر، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان اللغة العربية.



وكانت الطالبة تعاني من مشكلات صحية وحالات إغماء متكررة، لكنها أصرت على دخول الامتحان.

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ونُقلت إلى المستشفى بعد إسعافها داخل اللجنة، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.