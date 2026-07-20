الإثنين 2026-07-20 04:28 م

مصر.. فتاة تُنهي حياة والدها بعد طلبٍ بسيط

w4r5
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري-   ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على فتاة متهمة بالاعتداء على والدها المسن حتى وفاته، بعدما طلب منها مساعدته في دخول دورة المياه.اضافة اعلان


وبحسب التحقيقات الأولية، حاولت المتهمة إخفاء الجريمة عبر سحب جثمان والدها إلى سريره وتغطية وجهه لإيهام السلطات المختصة في مصر بأن الوفاة طبيعية، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات الواقعة.

في المقابل، نُقل جثمان الضحية إلى أحد المستشفيات المصرية، حيث اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة المصرية التحقيق في القضية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل الاستثمار في الكفاءات الشابة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج "مهنتي"

آندي بورنم

عربي ودولي الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة

ل

كأس العالم طائرة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم تحط في مدريد

يعقد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش المستشار يزن الخضير، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء بمقر وزارة الاتص

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف الثلاثاء المدير التنفيذي لمهرجان جرش

روسيا

عربي ودولي الكرملين: سنرحب بأي اتصالات بين روبيو ولافروف خلال فعاليات (آسيان)

البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

مضيق باب المندب

عربي ودولي الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية

أخبار محلية وزارة العدل تستقبل وفداً قضائياً من المملكة العربية السعودية



 
 






الأكثر مشاهدة

 