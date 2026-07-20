مصر.. فتاة تُنهي حياة والدها بعد طلبٍ بسيط

وبحسب التحقيقات الأولية، حاولت المتهمة إخفاء الجريمة عبر سحب جثمان والدها إلى سريره وتغطية وجهه لإيهام السلطات المختصة في مصر بأن الوفاة طبيعية، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات الواقعة.
في المقابل، نُقل جثمان الضحية إلى أحد المستشفيات المصرية، حيث اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة المصرية التحقيق في القضية.
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