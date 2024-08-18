مصر .. فرح يتحول إلى مأتم بعد وفاة عروس ليلة زفافها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطاراً من مركز شرطة ميت غمر بوصول عروس ليلة زفافها جثة هامدة.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الفتاة ، عقب وصولها إلى المستشفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وبالتحريات، تبين أن العروس كانت تستعد لحفل زفافها بعد أن انتهت من إقامة حفل الحنة الخاصة بها والذي أُقيم أمام منزلها بقرية كوم النور.
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