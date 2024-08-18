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مصر .. فرح يتحول إلى مأتم بعد وفاة عروس ليلة زفافها

توفيت ليلة زفافها اثر هبوط حاد فى الدور الدموية
تعبيرية
الأحد، 18-08-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   شهدت قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية المصرية حالة من الحزن الشديد والذهول، بعد وفاة عروس ليلة زفافها.

 

فقد سقطت على الأرض مغشياً عليها، ونُقلت إلى المستشفى ليعلن الأطباء وفاتها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطاراً من مركز شرطة ميت غمر بوصول عروس ليلة زفافها جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الفتاة ، عقب وصولها إلى المستشفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبالتحريات، تبين أن العروس كانت تستعد لحفل زفافها بعد أن انتهت من إقامة حفل الحنة الخاصة بها والذي أُقيم أمام منزلها بقرية كوم النور.

 

وأثناء استعدادها لحفل زفافها، سقطت مغشياً عليها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتبين أنها فارقت الحياة. وتم الانتهاء من تصاريح الدفن ليتم تشييع الجثمان من مسجد الوسية بالقرية إلى مثواه الأخير.

 

اليوم السابع

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