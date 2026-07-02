مصر.. فقدت توازنها أثناء إنقاذ قطتها فسقطت من الطابق السادس

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر حادثة مؤلمة، بعدما سقطت فتاة من الطابق السادس أثناء محاولتها إنقاذ قطتها التي خرجت إلى خارج شرفة منزلها.



وبحسب المعطيات، فقدت الفتاة توازنها خلال محاولتها الإمساك بالقطة، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح خطيرة، ونُقلت إلى المستشفى، فيما وُصفت حالتها بالحرجة.

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