مصر.. فقدت توازنها أثناء إنقاذ قطتها فسقطت من الطابق السادس

وبحسب المعطيات، فقدت الفتاة توازنها خلال محاولتها الإمساك بالقطة، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح خطيرة، ونُقلت إلى المستشفى، فيما وُصفت حالتها بالحرجة.
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