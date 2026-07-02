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مصر.. فقدت توازنها أثناء إنقاذ قطتها فسقطت من الطابق السادس

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر حادثة مؤلمة، بعدما سقطت فتاة من الطابق السادس أثناء محاولتها إنقاذ قطتها التي خرجت إلى خارج شرفة منزلها.

وبحسب المعطيات، فقدت الفتاة توازنها خلال محاولتها الإمساك بالقطة، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح خطيرة، ونُقلت إلى المستشفى، فيما وُصفت حالتها بالحرجة.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى موقع الحادث، برفقة فرق الإسعاف، بينما فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً في الواقعة، ورجّحت التحريات الأولية أن السقوط نجم عن فقدان التوازن، دون وجود شبهة جنائية.

 
 


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