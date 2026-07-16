مصر.. مصرع شقيقين غرقًا إثر سقوط مركبة في ترعة بالبحيرة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الحادث.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين شيّعوا الطفلين إلى مثواهما الأخير وسط أجواء من الأسى.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا.. زفاف غير مألوف يجمع سجينًا مؤبدًا بعروس شابة
-
الزبادي على النوافذ.. تجربة غريبة لتقليل حرارة المنازل
-
مباراة شعبية في السودان تشعل التواصل بسبب حكم استخدم "الكرباج"
-
إيطاليا.. زعيم عصابة يدير شبكة إجرامية من داخل السجن عبر "واتساب"
-
مصر .. فتوى رسمية تحسم الجدل بشأن مشاركة الإنترنت مع الجيران
-
ألمانيا.. تفتح تحقيقًا بعد اختفاء 20 طنًا من الجبن
-
وفاة "المرأة الحمراء" أشهر شخصية شعبية في تركيا
-
موجات الحر تهدد إنتاج جبن البارميزان في إيطاليا