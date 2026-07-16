الخميس 2026-07-16 11:40 ص

مصر.. مصرع شقيقين غرقًا إثر سقوط مركبة في ترعة بالبحيرة

ثبق
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   لقي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر 10 و12 عامًا، مصرعهما غرقًا إثر سقوط مركبة ثلاثية العجلات في ترعة "مشروع ناصر" بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة شمال مصر.اضافة اعلان


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين شيّعوا الطفلين إلى مثواهما الأخير وسط أجواء من الأسى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

أخبار الشركات بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي

الكويت

عربي ودولي الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة وصاروخية مكثفة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال حزيران الماضي

البحرين

عربي ودولي البحرين: أحبطنا عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

علم الجزائر

عربي ودولي 11 وفاة و19 مصابا بحريق في دار للأيتام في الجزائر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: إلغاء امتحان الشامل جاء لتجويد سياسات القبول وضبط جودة التعليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 