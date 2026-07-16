مصر.. مصرع شقيقين غرقًا إثر سقوط مركبة في ترعة بالبحيرة

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الوكيل الإخباري- لقي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر 10 و12 عامًا، مصرعهما غرقًا إثر سقوط مركبة ثلاثية العجلات في ترعة "مشروع ناصر" بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة شمال مصر. اضافة اعلان





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري المصرية، بمساعدة الأهالي، من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات الحادث.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين شيّعوا الطفلين إلى مثواهما الأخير وسط أجواء من الأسى.





