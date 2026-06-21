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مصر.. مفاجأة جديدة في قضية "بائعة الشاي" - فيديو

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بائعة الشاي
 
الأحد، 21-06-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل نيابة الجيزة تحقيقاتها في واقعة دهس "بائعة الشاي" بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة صديقتها.

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وكشفت الفتاة المصابة، بعد تحسن حالتها الصحية، أن السيارة كانت تقودها فتاة تُدعى "جودي" (14 عاماً)، بينما كان يجلس بجوارها الشاب "مروان". وأكدت أن المتهمين بدّلا مقاعدهما عقب الحادث لإيهام الجميع بأن مروان هو السائق.


وتطابقت أقوال المصابة مع تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات عدد من شهود العيان، ما دفع مروان إلى الاعتراف بأن صديقته كانت تقود السيارة لتعلم القيادة قبل أن تنحرف وتصطدم بعربة المشروبات والضحيتين.


ووجهت النيابة المصرية إلى "جودي" اتهامات بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، وإتلاف الممتلكات، وقيادة سيارة دون ترخيص، فيما وُجهت إلى مروان تهمة تمكين شخص غير مرخص له من القيادة، وإلى مالك السيارة تهمة تمكين قاصر من القيادة وتعريض حياة طفل للخطر.


وقررت النيابة المصرية حبس المتهمين الثلاثة احتياطياً على ذمة التحقيقات، على أن تصدر قراراً جديداً بشأنهم بعد انتهاء مدة الحبس.

 

 

 

 

 
 


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