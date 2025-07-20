مصر.. مفاجأة مدوية قد تحل لغز وفاة 5 أطفال أشقاء بالمنيا

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية اليوم الأحد، إن التحاليل التي أُجريت بأمر من النيابة العامة أظهرت وجود تسمم كيميائي لدى الأطفال، يُرجّح أنه ناجم عن مبيد حشري.
وأوضح المصدر أن تتابع وفيات الأطفال نتيجة التسمم الكيميائي يتناسب مع البنية الجسدية لكل طفل، حيث توفي الأطفال الأضعف بنية أولًا، وهم الأصغر سنًا، بينما توفي الأطفال الأكبر لاحقًا، وما زالت الطفلة الكبرى على قيد الحياة وتتلقى العلاج.
كما أشار إلى أن تأخر ظهور الأعراض على الأب مقارنة بأطفاله يعود إلى قدرة جسده على تحمّل التسمم لفترة أطول، مؤكّدًا أن حالته الصحية مستقرة حاليًا ولا يعاني من أي مضاعفات.
وكان أول ثلاثة أطفال قد تُوفوا يوم الجمعة 11 مايو، وهم:
محمد (11 عامًا)
ريم (10 أعوام)
عمر (7 أعوام)
ثم توفي الطفل الأصغر أحمد (5 أعوام) مساء السبت داخل العناية المركزة بالمستشفى، ولحقت بهم رحمة (12 عامًا) يوم الأربعاء، فيما تتلقى فرحة (14 عامًا) العلاج في المستشفى حاليًا.
ونفى المصدر بشكل قاطع كل ما تم تداوله حول "مرض غامض" أو سيناريوهات غير مؤكدة، مؤكدًا أن تلك الأحاديث تفتقر للدليل العلمي وتُسهم في إثارة البلبلة فقط.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها حاليًا للكشف عن ملابسات الواقعة بشكل دقيق.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت بيانًا يوم الخميس أكدت فيه أن التحاليل المعملية للأطفال الخمسة أظهرت خلوّهم من أي أمراض معدية. وأوضحت الوزارة أنها أجرت تحقيقات ميدانية شملت:
زيارة منزل الأطفال
فحص المنازل المجاورة
مراجعة سجلات المرضى
تحليل بيانات الأمراض المعدية
كما أكدت أن تحاليل عينات الدم والبول والسائل النخاعي، التي أجريت في المعامل المركزية للصحة العامة، استبعدت تمامًا وجود التهاب سحايا فيروسي أو بكتيري أو أي أمراض وبائية.
وأظهرت تحاليل عينات المياه من منزل العائلة أنها مطابقة للمواصفات القياسية، فيما تتواصل تحقيقات النيابة بشأن الأسباب غير المرضية للوفاة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الوضع الصحي العام في المنطقة مستقر، ولا يوجد أي تهديد صحي أو وبائي في قرية دلجا أو محيطها.
روسيا اليوم
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