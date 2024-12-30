مصر .. مقتل سائح جراء هجوم لسمكة قرش في مرسى علم

وكان الرجل يقضي عطلة في مصر مع أسرته، وفقًا لما ذكرته "أنسا" نقلا عن السلطات المصرية.
وأصيب سائح إيطالي آخر، يبلغ من العمر 69 عاما، بجروح خطيرة من نفس القرش. وقد تم إغلاق الشاطئ في منتجع مرسى علم الشهير على البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، عن إجراء تحقيق شامل في الحادث.
ووفقا لبيان الوزارة، وقع الهجوم في مياه عميقة خارج المنطقة المخصصة للسباحة.
ووفقا لما أوردته "أنسا"، كان الرجل الإيطالي الذي قتل يقوم بالغوص. وكان الرجل من روما قد احتفل بعيد ميلاده في 21 ديسمبر الجاري. أما مواطنه المصاب، فقد تم نقله إلى مستشفى في مدينة بورت غالب.
سكاي نيوز
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