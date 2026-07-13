مصر.. منشفة داخل بطن مريضة بعد عملية جراحية تفتح تحقيقًا بالإهمال الطبي

وبحسب البلاغ، عانت السيدة من مضاعفات صحية حادة بعد العملية، قبل أن تكشف الفحوصات والأشعة وجود جسم غريب داخل بطنها، تبيّن أنه منشفة تُركت خلال الجراحة.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تدعم طفلك إذا لم يكن مهتمًا بالرياضة؟
-
إندونيسيا.. ملايين الدولارات وذهب داخل منزل مسؤول مكافحة الفساد
-
أستراليا.. مكنسة روبوتية تتحول إلى كارثة وتحرق شابًا - فيديو
-
أمريكا.. ثور بيسون يهاجم سائحاً مسناً ويقذفه في الهواء - فيديو
-
طاجيكستان.. طوفان طيني يمحو قرية ويخلف دماراً واسعاً - فيديو
-
السجن 27 عاماً لرجل قتل زوجته وقطّع جثتها في فرنسا
-
تركيا.. عالم زلازل يحذر سكان إسطنبول بعد الهزات الأخيرة
-
ليبيا.. القبض على شاب انتحل صفة ضابط مخابرات