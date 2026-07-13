الإثنين 2026-07-13 02:41 م

مصر.. منشفة داخل بطن مريضة بعد عملية جراحية تفتح تحقيقًا بالإهمال الطبي

صي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق في بلاغ يتهم طبيبًا وإدارة مستشفى حكومي بالإهمال الطبي، بعد العثور على منشفة طبية داخل تجويف بطن سيدة تبلغ 36 عامًا عقب خضوعها لعملية جراحية.

اضافة اعلان


وبحسب البلاغ، عانت السيدة من مضاعفات صحية حادة بعد العملية، قبل أن تكشف الفحوصات والأشعة وجود جسم غريب داخل بطنها، تبيّن أنه منشفة تُركت خلال الجراحة.

 

وطلبت النيابة العامة المصرية ملف المريضة الطبي كاملًا من المستشفى، كما قررت استدعاء الفريق الطبي المشرف على العملية للاستماع إلى أقواله، إلى جانب تشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الحالة وتحديد مدى وجود خطأ أو إهمال طبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الكشف عن سبب تسمم 138 شخصا في احد المطاعم

مطار صنعاء الدولي

عربي ودولي قصف يستهدف مطار صنعاء بالتزامن مع هبوط طائرة إيرانية

التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يأمر بالتحقيق في "تسريب مزعوم" حول "زئير الأسد"

شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

أخبار الشركات شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

بلدية السلط

أخبار محلية بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

بشث

فن ومشاهير هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار



 
 






الأكثر مشاهدة

 