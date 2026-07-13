مصر.. منشفة داخل بطن مريضة بعد عملية جراحية تفتح تحقيقًا بالإهمال الطبي

الوكيل الإخباري- تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيق في بلاغ يتهم طبيبًا وإدارة مستشفى حكومي بالإهمال الطبي، بعد العثور على منشفة طبية داخل تجويف بطن سيدة تبلغ 36 عامًا عقب خضوعها لعملية جراحية.

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وبحسب البلاغ، عانت السيدة من مضاعفات صحية حادة بعد العملية، قبل أن تكشف الفحوصات والأشعة وجود جسم غريب داخل بطنها، تبيّن أنه منشفة تُركت خلال الجراحة.