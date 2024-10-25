مصر: وجبة غداء فاخرة مع "كلب الأهرامات الفرعوني" الشهير

وبدأت شركة كينج توت تورز الأمريكية، ومقرها الولايات المتحدة، برنامجها السياحي الجديد في أمريكا وكندا لزيارة مصر، ويشمل إقامة 5 أيام، ويتضمن زيارة لأهرامات الجيزة، وزيارة المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه جزئيًا، وتنظيم وترتيب غداء برفقة وبصحبة الكلب الفرعوني.
وتعد هذه الشركة هي الوحيدة في العالم والولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي سارعت ونظمت غداءً حصريًا مع كلب الفرعون الشهير بجوار الأهرامات، خاصة بعد أن أصبح هذا الكلب الفرعوني حديث الساعة، حيث جذب قلوب الملايين حول العالم وهو يستمتع بلحظاته الملكية في قلب الحضارة المصرية العريقة.
يأتي ذلك بعدما أصبح الكلب الحيوان الأشهر في العالم على مدار الأسبوع الماضي، بفضل تسلقه الهرم الأكبر.
ورصده مجموعة من محبي الطيران الشراعي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لكن مقطع الفيديو جرى تناوله مؤخرًا، إذ كان يركض فرحًا وينبح مطاردًا مجموعة من الطيور.
أظهر مقطع متداول بشكل واسع كلبًا فوق قمة الهرم الأكبر في الجيزة، في مصر.
وقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حب الحيوان المغامر، إذ تهافت السياح على شراء الكلب، إذ عرض سائح أمريكي مبلغًا قرابة 100 ألف جنيه مصري لشرائه، فيما طلب آخر دفع 25 ألف جنيه مصري لالتقاط صورة سيلفي معه.
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