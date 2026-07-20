مصر.. وفاة شاب والعثور على شقيقته المشلولة بجواره بعد 3 أيام

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة على جثة شاب داخل شقته بعد وفاته منذ نحو ثلاثة أيام، فيما وُجدت شقيقته المصابة بشلل كامل إلى جانبه في حالة إعياء شديد، وذلك عقب بلاغ من الجيران بانبعاث رائحة كريهة من الشقة.



وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب توفي لأسباب طبيعية، بينما بقيت شقيقته عاجزة عن الحركة أو طلب المساعدة طوال ثلاثة أيام بسبب إصابتها بالشلل.

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