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مصر.. وفاة شاب والعثور على شقيقته المشلولة بجواره بعد 3 أيام

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تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة على جثة شاب داخل شقته بعد وفاته منذ نحو ثلاثة أيام، فيما وُجدت شقيقته المصابة بشلل كامل إلى جانبه في حالة إعياء شديد، وذلك عقب بلاغ من الجيران بانبعاث رائحة كريهة من الشقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب توفي لأسباب طبيعية، بينما بقيت شقيقته عاجزة عن الحركة أو طلب المساعدة طوال ثلاثة أيام بسبب إصابتها بالشلل.

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وأمرت النيابة العامة المصرية بنقل الجثمان إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة، فيما نُقلت الشقيقة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مع استمرار التحقيقات في ملابسات الواقعة.

 
 


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