مصر.. وفاة شاب والعثور على شقيقته المشلولة بجواره بعد 3 أيام

وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب توفي لأسباب طبيعية، بينما بقيت شقيقته عاجزة عن الحركة أو طلب المساعدة طوال ثلاثة أيام بسبب إصابتها بالشلل.
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