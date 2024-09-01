مصر .. ولادة في الجو وتذكرة مجانية مدى الحياة

الوكيل الإخباري- في واقعة مُثيرة، أهدت شركة مصرية تذكرة سفر مجانية مدى الحياة لمولود جديد على متن طائرتها المتجهة إلى دوالا بالكاميرون.

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ووضعت راكبة كاميرونية الجنسية طفلها على متن طائرة مصرية في رحلتها والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دوالا الدولي بالكاميرون.



ووفقًا لبيان الشركة، السبت، فقد ساعد طاقم الطائرة الراكبة التي وضعت مولودها أثناء الرحلة، وفور الانتهاء من عملية الوضع داخل الطائرة أجرى طاقم الرحلة كافة الإسعافات الأولية الضرورية للأم والمولود.



وهبطت الطائرة اضطرارياً في مطار الكُفرة الدولي "جنوب ليبيا"، حيث تم التنسيق مع السلطات الليبية في المدينة لاستقبال حالة الولادة ونقلها إلى مستشفى الكُفرة لمتابعة حالتها ورعايتها.



بعد الاطمئنان على صحة السيدة الكاميرونية وطفلها وتلقيهما الرعاية الصحية، أكملت الرحلة طريقها إلى مطار دوالا.