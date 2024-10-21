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مطار دولي يمنع العناق لأكثر من 3 دقائق.. ما القصة؟

اللافتة المنشورة بمطار "دونيدن الدولي" في نيوزيلندا
اللافتة المنشورة بمطار "دونيدن الدولي" في نيوزيلندا
الإثنين، 21-10-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري-   أثار مطار "دونيدن الدولي" في نيوزيلندا جدلاً واسعاً بعدما وضع لافتة جديدة تفرض حداً أقصى يبلغ 3 دقائق على العناق للركاب في منطقة الإنزال الخاصة به.

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وتظهر اللافتة المثيرة للجدل الموجودة في منطقة إنزال الركاب شخصين يتعانقان تحت عنوان: "الحد الأقصى لوقت العناق: 3 دقائق"، وتحذر أيضاً: "للحصول على عناق أكثر دفئاً وأطول، استخدم منطقة موقف السيارات".


وأثار الأمر ردود فعل متباينة بين المسافرين، وانتشرت صورة اللافتة على نطاق واسع. وأظهرت بعض التعليقات غضباً واسعاً من فرض حظر على العناق، في حين تعجب آخرون من أن المطار لا يزال يوفر منطقة إنزال مجانية، في ظل الارتفاع العام في الرسوم والغرامات.


وعلق البعض على الأمر قائلاً: "قرار غير إنساني، أن تحدد الحد الأقصى للعناق في المطار".


وتحدث الرئيس التنفيذي لمطار "دونيدن"، دانييل دي بونو، عن هذا الموضوع في مقابلة مع إذاعة "RNZ" النيوزيلندية.


ووصف دي بونو المطارات بأنها "بؤر للعواطف"، وسلط الضوء على دراسة تشير إلى أن العناق لمدة 20 ثانية كافية للحصول على دفعة من "هرمون الحب"، أي الأوكسيتوسين.


كما جادل بأن تسريع حركة العملاء يسمح للمزيد من الأشخاص بفرصة أكبر لمعانقة أحبائهم، وتسمح ساحة ركن السيارات في مطار "دونيدن" بزيارة مجانية لمدة 15 دقيقة.

 

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